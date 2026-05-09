"Нефтчи" готовит новые контракты для двух опытных футболистов

"Нефтчи" продолжает формирование состава на следующий сезон и планирует продлить контракты с двумя игроками.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdmanxeber.az, бакинский клуб намерен предложить новые соглашения полузащитнику Эмину Махмудову и вратарю Эмилю Балаеву.

По информации источника, с обоими футболистами уже достигнута устная договоренность. Тренерский штаб также доволен их выступлениями и заинтересован в продолжении сотрудничества.

Действующие контракты 34-летнего Махмудова и 32-летнего Балаева истекают летом, однако оба игрока выражают желание остаться в "Нефтчи" и не рассматривают другие предложения.

В текущем сезоне Махмудов провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Балаева - 4 игры и 2 матча "на ноль".