Пеп Гвардиола и Морган Гиббс-Уайт получили апрельские награды АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признан лучшим тренером апреля в Английской Премьер-лиге (АПЛ), а полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт получил награду лучшему футболисту месяца.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Гиббс-Уайт впервые в карьере стал обладателем приза EA SPORTS Player of the Month. В апреле капитан "Ноттингем Форест" забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах. Его результативность помогла команде Витора Перейры оторваться от зоны вылета: после апрельского отрезка "лесники" находятся в шести очках от нижней тройки за три тура до конца сезона.

Ключевым матчем месяца для Гиббс-Уайта стала игра с "Бернли", в которой он оформил хет-трик за 15 минут и помог "Ноттингем Форест" одержать волевую победу со счетом 4:1. Также англичанин забил и сделал передачу в крупной победе над "Сандерлендом" - 5:0. Еще одним результатом апреля для его команды стала ничья с "Астон Виллой" - 1:1.

Гиббс-Уайт стал вторым игроком "Ноттингем Форест", выигравшим приз лучшему игроку месяца в АПЛ. До него эту награду среди представителей клуба получал Крис Вуд в октябре 2024 года. В апрельском голосовании Гиббс-Уайт опередил Джаррода Боуэна и Константиноса Мавропаноса из "Вест Хэма", Райана Шерки и Нико О'Райли из "Манчестер Сити", Паскаля Гросса из "Брайтона", Ноа Окафора из "Лидса" и Алекса Скотта из "Борнмута".

Гвардиола получил приз Barclays Manager of the Month после идеального месяца "Манчестер Сити" в чемпионате. Команда выиграла все три апрельских матча, забила шесть голов и пропустила только один. "Горожане" победили "Челси" - 3:0, "Арсенал" - 2:1 и "Бернли" - 1:0, что позволило им сохранить давление на лидеров в чемпионской гонке.

Для Гвардиолы это уже 13-я награда лучшему тренеру месяца в АПЛ и вторая за последние три месяца. По числу таких призов испанец уступает только Алексу Фергюсону и Арсену Венгеру. При этом до февраля 2026 года Гвардиола не выигрывал эту награду с декабря 2021-го.