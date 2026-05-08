В Пекине организовано благотворительное мероприятие по случаю Дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева

8 мая 2026 года по случаю Дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева при поддержке Фонда Гейдара Алиева Посольством Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике было организовано благотворительное мероприятие.

Как передает Day.Az, сначала был возложен венок к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в Посольстве и почтено его светлая память минутой молчания.

Выступивший на мероприятии Посол Буньяд Гусейнов отметил, что являясь основателем успешного внешнеполитического курса Азербайджана, Общенациональный Лидер Гейдар Алиев, посредством гибких маневров и тактических действий, добился определения позиции и приоритетов нашей страны в системе международных отношений. Основываясь на национальных интересах и безопасности, а также придавая первостепенное значение проведению сбалансированной политики с крупными мировыми центрами силы, Гейдар Алиев 7-10 марта 1994 года совершил официальный визит в Китайскую Народную Республику, в ходе которого состоялись весьма важные встречи. По его инициативе в Китае было учреждено Посольство Азербайджана. Сегодня, в результате прагматичной и дальновидной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, наша страна превратилась в самое стремительно развивающееся государство региона.

Отношения же между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой возвысились до уровня всестороннего стратегического партнерства. Общенациональный Лидер Гейдар Алиев, во все периоды своей деятельности, руководствовался исключительно принципами милосердия, гуманизма и духовно-моральных ценностей. Не случайно, что сегодня и Фонд Гейдара Алиева осуществляет свою деятельность, основываясь на особо присущему Общенациональному Лидеру гуманизме. Инициативы Президента Фонда Гейдара Алиева, Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой наглядно показывают, что благотворительность - это не только оказание помощи, но еще и создание надежды, вселение уверенности в людей. Многочисленные проекты Фонда Гейдара Алиева затрагивают жизни тысяч людей, ведут их к более здоровому, просвещенному и надежному будущему. В этой связи, акции Фонда Гейдара Алиева, ориентированные на детей и больных, являются не только помощью - это надежда для людей, новая страница в их жизни. Деятельность Фонда Гейдара Алиева не ограничивается только национальным направлением. Гуманитарные проекты, осуществляемые в различных странах, позволяют представить Азербайджан в мире как страну-носителя ценностей гуманизма и солидарности. Вся эта деятельность демонстрирует, что благотворительные инициативы, проводимые под руководством Мехрибан Алиевой - это не просто набор проектов, а служащая людям и ориентированная в будущее миссия, являющаяся моделью глобальной солидарности.

Затем сотрудники Посольства посетили специализирующийся на социальной реабилитации и адаптации нуждающихся в особой заботе детей "Пекинский Институт Детского Благополучия", который также помогает их интеграции в общество. Руководитель "Пекинского Института Детского Благополучия", высоко оценив внимание и заботу, проявляемую к нуждающимся в особой заботе детям, отметил, что они благодарны Фонду Гейдара Алиева и народу Азербайджана за подобную полную милосердия инициативу.

"Милосердие не знает границ, ту теплоту, которую вы, минуя реки и горы, привезли из Азербайджана здешним детям, вызывает не поддающиеся описанию чувства. Доброта, связанная с именем такой великой личности как Гейдар Алиев, радуя наших пациентов, повышает у них веру в себя".

В заключение детям, проходящим лечение в данном учреждении, были переданы в дар специальные планшенты для занятий и разработанные на основе искусственного интеллекта рассказывающие сказки и исполняющие танцы специальные игрушки.