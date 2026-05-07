К сведению фермеров, использующих солнечную энергию

В Азербайджане для использования солнечной энергии до 150 кВт фермерам не требуется разрешение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев сегодня в Баку в третий день 19-й Азербайджанской международной выставки и форума "Сельское хозяйство".

Он отметил, что действующее законодательство Азербайджана позволяет внедрять "зеленую", в частности солнечные панели, в отдельных фермерских хозяйствах. При получении соответствующих технических условий у "Азеришыг" или местной энергосистемы для установок мощностью до 150 кВт не требуется дополнительных разрешений.

С.Велиев сказал, что одним из ключевых результатов применения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве является повышение энергоэффективности.

"Аграрный сектор является достаточно энергоемкой сферой. В энергетике вопросы цифровизации и искусственного интеллекта приобретают особое значение, поскольку они играют важную роль в процессах производства, передачи и распределения электроэнергии. В последние годы в соответствии с политикой, определенной Президентом Ильхамом Алиевым, масштабы использования возобновляемых источников энергии значительно расширяются. Управление такими проектами невозможно без цифровизации.

Особое значение в управлении проектами возобновляемой энергетики имеют погодные прогнозы, поскольку выработка зависит от природных факторов. Для эффективного использования солнечной и ветровой энергии прогнозирование солнечных и ветреных периодов является ключевым элементом энергетического планирования. Это также обеспечивает устойчивость энергосистемы".

Он подчеркнул, что для балансировки энергосистемы важна обработка данных, получаемых в результате цифровизации и прогнозирования:

"В аграрном секторе цифровизация и искусственный интеллект создают условия для повышения энергоэффективности. Например, внедрение "умных" теплиц позволяет поддерживать оптимальную температуру и снижать излишнее энергопотребление. Современные ирригационные системы также обеспечивают значительную экономию энергии. В этой сфере имеется серьезный потенциал".

С. Велиев напомнил, что в настоящее время освобожденные от оккупации территории - Карабах и Восточный Зангезур - объявлены "зонами зеленой энергии":

"Проводимые на этих территориях заселение, устройство населенных пунктов и хозяйственная деятельность базируются главным образом на внедрении "зеленых технологий" и современных энергетических решений. Действующее законодательство создает возможность использования "зеленой энергии", особенно солнечных панелей, в фермерских хозяйствах.

Если система будет функционировать в автономном режиме, фермерам вообще не потребуется получать технические условия. То есть для использования этих возможностей фермерами сформирована достаточно благоприятная среда. Думаю, что в будущем не только крупные, но и более мелкие фермерские хозяйства будут широко пользоваться этими современными подходами в целях снижения издержек и более эффективного использования энергетических ресурсов.

Министерство энергетики и Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии, действующее при министерстве, готовы оказывать фермерам как техническую, так и консультативную поддержку в этом направлении".

Он добавил, что упрощение процедуры получения технических условий сделало процесс более удобным для фермеров и предпринимателей:

"Это создает дополнительную мотивацию с точки зрения перехода на альтернативную энергию. Полагаю, что именно по этой причине в будущем люди будут отдавать большее предпочтение альтернативным источникам энергии", - отметил замминистра.