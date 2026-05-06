В ВОЗ рассказали о рисках для населения после вспышки хантавируса
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что угроза здоровью населения после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius остается низкой. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"На данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким", - написал он.
Он отметил, что ВОЗ сотрудничает с операторами судна, чтобы мониторить состояние здоровья пассажиров и членов экипажа.
В международной организации заявили, что сотрудничают со странами, которых затронула эта история, чтобы обеспечить надлежащее медицинское наблюдение пациентов и организовать необходимую эвакуацию.
Также в ВОЗ рассказали, что с подозрением на заражение хантавирусом были эвакуированы три пассажира с круизного лайнера MV Hondius и направлены на лечение в Нидерланды.
4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. У ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания.
Среди симптомов хантавируса - резкое поднятие температуры, покраснение белков глаз, а также слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах. Позже пациент сталкивается с покраснением верхней части туловища, головы и шеи.
