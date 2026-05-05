Геополитический расчет: Каспий как продолжение Европы

Автор: Фарид Бахшалиев, заместитель директора АМИ Trend

Сближение Азербайджана с Инициативой трёх морей (3SI) следует рассматривать не как разовый дипломатический эпизод, а как проявление более глубокой трансформации европейского подхода к вопросам безопасности, энергетики и инфраструктурного развития. Изначально ориентированная на взаимодействие государств ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, эта платформа постепенно выходит за свои первоначальные рамки. Участие Баку в одном из недавних саммитов 3SI стало индикатором того, что Каспийский регион начинает рассматриваться как часть расширенного европейского стратегического пространства.

На этом фоне прослеживаются признаки формирования новой конфигурации связей, охватывающей маршрут от Центральной Азии через Южный Кавказ к Центральной и Восточной Европе. Если ранее этот пояс зачастую воспринимался как периферийная зона, то сегодня он приобретает значение важного канала для перемещения ресурсов, капитала и технологий. В этой системе Азербайджан выступает не просто транзитной территорией, а активным участником процессов, обеспечивающим сопряжение различных экономических пространств.

Географическое положение страны, доступ к Каспийскому бассейну, близость к Центральной Азии и наличие устойчивых маршрутов в Европу делают её естественным звеном между ресурсной базой Востока и потребительскими рынками Запада. В условиях усиливающегося стремления европейских государств повысить устойчивость своих экономик к внешним шокам значение таких связующих узлов возрастает.

Дополнительным подтверждением усиления взаимодействия стало участие Азербайджана в юбилейном X парламентском саммите Инициатива трёх морей, который состоялся 24-25 марта 2026 года в Загребе (Хорватия). Азербайджан был представлен в статусе специально приглашённого гостя, что отражает растущий интерес стран-участниц инициативы к углублению сотрудничества с Баку.

В ходе саммита была вновь подчеркнута роль Азербайджана как надёжного поставщика энергоресурсов в условиях трансформации европейской энергетической архитектуры и снижения зависимости от традиционных источников поставок. Энергетическая повестка всё более тесно связывается с вопросами долгосрочной устойчивости и диверсификации маршрутов снабжения.

Отдельное внимание уделялось развитию перспективных инфраструктурных проектов, включая формирование "зелёного" энергетического коридора по маршруту Каспийское море - Чёрное море - Европа (Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия). Проект рассматривается в рамках общеевропейского планирования развития энергетической инфраструктуры (TYNDP 2026 Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии - ENTSO-E).

В этом ключе, также отмечается интерес со стороны ряда государств ЕС, включая Италию, к возможному импорту электроэнергии в долгосрочной перспективе.

После серии энергетических кризисов в ЕС усилился курс на диверсификацию поставщиков и развитие альтернативных маршрутов доставки ресурсов. В этой логико-логистической цепочке Азербайджан рассматривается уже не как временное решение, а как элемент более сбалансированной системы энергоснабжения.

При этом энергетическая повестка выходит за рамки традиционного экспорта нефти и газа. Речь идет о формировании комплексной инфраструктуры, включающей модернизацию трубопроводных систем, развитие мощностей по приему сжиженного природного газа, координацию энергетических рынков, а также реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии. В результате, роль Азербайджана постепенно эволюционирует от поставщика сырья к участнику более сложной и взаимосвязанной энергетической архитектуры.

Не менее важным направлением остается развитие транспортной составляющей, то есть, интеграция железнодорожных линий, морских портов и логистических центров. Это усиливает энергетические маршруты, формируя единую сеть, в которой движение ресурсов, товаров и инвестиций взаимно дополняет друг друга. В таком контексте Каспий перестает восприниматься исключительно, как источник сырья, и всё больше рассматривается, как часть широкой евразийской системы обмена.

Формат участия Азербайджана в качестве специального гостя отражает и эволюцию самой Инициативы трёх морей. Платформа постепенно приобретает черты более гибкого механизма сотрудничества, открытого для внешних партнеров. Это позволяет расширять географию взаимодействия без необходимости пересмотра её институциональных основ.

В этом контексте Азербайджан становится примером новой модели партнерства, без формального присоединения, но с высоким уровнем вовлеченности в ключевые проекты. Такой подход дает официальному Баку возможность участвовать в стратегических инициативах без дополнительных политико-правовых обязательств, а самой инициативе проявить себя в важных ресурсо-транспортных направлениях.

Вовлечение Азербайджана в орбиту 3SI способствует формированию расширенного энергетического и транспортного коридора, соединяющего Каспийское пространство с Центральной Европой и дополняющего существующие маршруты. Это усиливает значение Южного Кавказа, превращая его из зоны конкуренции интересов в территорию их пересечения и согласования.

В долгосрочной перспективе подобная конфигурация способна повлиять на расстановку сил в Евразии. Страны, делающие ставку на инфраструктурную связанность и диверсификацию, получают дополнительные преимущества, тогда как модели, основанные на ограниченном числе направлений и монозависимости, становятся источником уязвимости.

Таким образом, углубление взаимодействия Азербайджана с Инициативой трёх морей отражает не столько текущую дипломатическую активность, сколько более широкие структурные изменения в евразийской геоэкономике. Расширяя свою связанность до Каспийского региона, инициатива способствует формированию нового масштабного пространства сотрудничества, в котором мы занимаем позицию одного из ключевых связующих звеньев между Азией и Европой.

С учетом усиливающейся глобальной конкуренции за ресурсы и маршруты значение этой роли, очевидно, будет только возрастать.