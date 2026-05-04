Иран перекрыл проход американским эсминцам через Ормузский пролив

Предотвращен вход эсминцев США в Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию армии Ирана, данный шаг был предпринят после предупреждения сил быстрого реагирования иранской армии.

Добавим, что сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о создании новой зоны строгого контроля в Ормузском проливе.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.