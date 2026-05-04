В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о письме армян премьер-министру Канады.

Day.Az представляет публикацию:

Семьи лиц, чьи биографии содержат обвинения в терроризме и военных преступлениях в период конфликта в Карабахе, обратились с письмом к премьер-министру Канады Марку Карни. Они просят его содействовать освобождению своих родственников, утверждая, что Азербайджан якобы "незаконно" удерживает их в тюрьмах и что речь идет о "невинных людях".

Однако за этим обращением скрывается иная сторона истории: по утверждениям следствия и официальных структур, эти лица причастны к тяжким преступлениям против мирного населения.

Называть законный арест в рамках предъявленных обвинений "незаконным удержанием" - это, по сути, подмена понятий и политизация судебных процессов. Те, кто участвовал в насилии и эскалации конфликта в Карабахе, должны нести ответственность в рамках закона.

Ни дипломатическое давление, ни кампании в их поддержку, ни эмоциональные обращения не могут изменить базовый принцип: правовая оценка дается судом, а не политическими заявлениями.