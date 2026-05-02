Председатель Исламского банка развития посетит Азербайджан

Председатель группы Исламского банка развития (IsDB) Мухаммад Аль Джассер совершит официальный визит в Азербайджан с 4 по 8 мая 2026 года, сообщает Day.Az со ссылкой на банк.

Визит проходит в преддверии Ежегодного заседания группы Исламского банка развития 2026 года, которое состоятся в Баку 16-19 июня. Его цель - укрепление партнерства между IsDB и Азербайджаном, а также продвижение подготовки к мероприятиям, которые пройдут под девизом "Региональная интеграция во имя устойчивого процветания".

В ходе визита Аль Джассер проведет встречи с представителями государства, а также примет участие в стратегических обсуждениях.

Программа визита предусматривает встречи с ключевыми заинтересованными сторонами и посещение ряда стратегических объектов развития, включая Свободная экономическая зона Алят, а также Агдамский промышленный парк, Карабахский университет и образовательные учреждения в Физули, что отражает приверженность IsDB инклюзивному и устойчивому развитию.

Ожидается, что визит позволит углубить долгосрочное сотрудничество между Исламским банком развития и Азербайджаном, укрепить взаимодействие и придать дополнительный импульс подготовке к успешному проведению ежегодных встреч группы в 2026 году.