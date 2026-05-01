Один из стран покинула ОПЕК
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально вышли из ОПЕК и соглашения ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство WAM.
Страны ОПЕК+ увеличили предел нефтедобычи на 82 тысячи баррелей в сутки.
На решение ОАЭ покинуть организацию стран-экспортеров нефти после практически 60 лет членства повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива. Срочный выход в стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда "стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня".
Цены на нефть, которые, как ожидается, должны отреагировать на такие шаги снижением, пока продолжили расти, поднявшись впервые с 30 марта выше 115 долларов за баррель марки Brent.
