Один из стран покинула ОПЕК

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально вышли из ОПЕК и соглашения ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство WAM.

Страны ОПЕК+ увеличили предел нефтедобычи на 82 тысячи баррелей в сутки.

На решение ОАЭ покинуть организацию стран-экспортеров нефти после практически 60 лет членства повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива. Срочный выход в стране объяснили необходимостью большей гибкости в период, когда "стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня".

Цены на нефть, которые, как ожидается, должны отреагировать на такие шаги снижением, пока продолжили расти, поднявшись впервые с 30 марта выше 115 долларов за баррель марки Brent.