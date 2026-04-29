Фон дер Ляйен предупредила о последствиях войны в Иране для Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Европе придется годами бороться с последствиями войны США в Иране. Ее слова приводит "Европейская правда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Евросоюз хочет, чтобы перемирие в Иране и Ливане сохранялось как можно дольше, заверила фон дер Ляйен. По ее словам, необходимо восстановить мир и стабильность при помощи дипломатии.

"Есть также суровая реальность, с которой нам всем придется столкнуться: последствия этого конфликта могут сказываться еще в течение месяцев или даже лет", - заявила фон дер Ляйен.