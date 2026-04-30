Фонд Гейдара Алиева начинает реализацию новых проектов по реставрации исторических памятников в Ватикане

Между губернаторством города-государства Ватикан и Фондом Гейдара Алиева подписан еще один договор о реставрационных работах в базилике Святого Павла.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече, состоявшейся в Ватикане, документ подписали помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и президент губернаторства города-государства Ватикан монахиня Раффаэлла Петрини.

В рамках нового проекта предусмотрена реставрация статуй Святого Павла и Святого Петра, расположенных внутри базилики Святого Павла, а также статуй Святого Павла и Святого Луки во дворе базилики.

В ходе осмотра комплекса базилики в сопровождении главного священника базилики Святого Павла кардинала Джеймса Харви была представлена подробная информация о работах, проведенных Фондом Гейдара Алиева, и работах, запланированных на следующих этапах.

Отмечалось, что базилика Святого Павла, являющаяся второй по величине церковью Ватикана после собора Святого Петра, входит в число четырех главных папских базилик Рима. Базилика, отличающаяся монументальными размерами, богатыми мозаиками и длинными колоннадами, имеет огромное значение как религиозный и культурный памятник и ежегодно посещается тысячами паломников и туристов.

При проведении реставрационных работ предусмотрено применение современных технологий. В частности, планируется очистка поверхностей с помощью лазерных технологий и проведение консервационных работ с использованием биологических средств, не наносящих вреда окружающей среде. Эти методы ранее успешно применялись и в садах Ватикана.

В базилике также состоялось ознакомление с предыдущими реставрационными и строительными работами, осуществленными при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что 11 сентября 2024 года в рамках "Святого юбилейного года", отмечаемого Святым Престолом раз в 25 лет, между губернаторством города-государства Ватикан и Фондом Гейдара Алиева был подписан документ, предусматривающий сохранение, обеспечение безопасности и реставрацию мраморных покрытий и декоративных элементов базилики Святого Павла. В рамках данного договора реставрационные и консервационные работы в базилике уже успешно завершены.