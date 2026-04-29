Азербайджанцы мира обратились к мэру Нью-Йорка

Азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, выразили резкий протест против необоснованных и предвзятых высказываний в адрес Азербайджана, которые мэр Нью-Йорка Зохран Кваме Мамдани опубликовал на платформе "X".

Как сообщает Day.Az, Азербайджано-американская федерация молодежи, Американский азербайджанский интеграционный центр, Американский азербайджанский музыкальный фонд, Альянс азербайджано-американских организаций, Флоридская азербайджано-американская культурная ассоциация, Культурный центр Азербайджана в Израиле, Международная ассоциация межнациональных связей "Азиз" и Общество азербайджанцев Великобритании, отметив, что данные утверждения противоречат нормам и принципам международного права, направили письмо мэру Нью-Йорка.

В письмах выражена серьезная обеспокоенность в связи с обвинениями, выдвинутыми мэром Нью-Йорка против азербайджанского народа. Подчеркивается, что в заявлении Зохрана Кваме Мамдани присутствует политическая предвзятость, а также искажены основополагающие принципы международного права. Отмечено, что подобный предвзятый подход недопустим в то время, когда США поддерживают мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и делаются важные шаги по нормализации отношений. Обращено внимание на то, что армянскому населению Карабахского региона в рамках реинтеграции были предложены равные права и гарантии безопасности, а также предпринимаются конкретные шаги для их интеграции в социально-экономическую жизнь. Особо отмечено, что не зафиксировано ни одного факта какого-либо насилия в отношении гражданских лиц по этническому признаку, и в этом направлении действия соответствуют принципам международного права.

Диаспорские организации требуют занимать объективную позицию по подобным вопросам, основанную на Уставе ООН, резолюциях Совета Безопасности ООН, общих принципах международного права и исторических фактах.