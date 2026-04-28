Нефтяные танкеры скапливаются в Оманском заливе

У иранского порта Чабахар в Оманском заливе зафиксировано скопление танкеров, загруженных иранской нефтью.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По Bloomberg оценкам, в конце прошлой недели возле порта находились от шести до восьми супертанкеров, а также несколько меньших судов. Это тот же район, где ВМС США ранее перехватили два больших нефтяных танкера и заставили их изменить курс.

Скопление судов свидетельствует о том, что Иран продолжает загружать нефть на танкеры, одновременно американская блокада, вероятно, ограничивает её поставки покупателям. Движение через Ормузский пролив почти остановилось.

По оценке Vortexa Ltd., около 155 млн баррелей иранской нефти находятся в пути или на плавучих хранилищах в разных частях мира. США усиливают давление на Тегеран, в частности осуществляя проверки танкеров в Индийском океане и вводя санкции против китайского нефтепереработчика - покупателя иранской нефти.

Также отмечается, что Иран может возвращать в эксплуатацию старые танкеры. В частности, 30-летнее судно типа VLCC, способное перевозить до 2 млн баррелей нефти, на прошлой неделе снова начало передавать сигналы после длительного перерыва. В последний раз танкер Nasha выходил на связь четыре дня назад, двигаясь в сторону острова Харк - ключевого экспортного терминала Ирана.