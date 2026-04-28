Реинтеграция для армян все еще в силе, но Баку может надоесть стучать в закрытую дверь

Любой мыслящий человек, мало-мальски разбирающийся в геополитике, понимает, что Южный Кавказ стал для мира своего рода "дорогой жизни", позволяющей мировой торговле не впасть в кризис. Президент Турции, назвав в своем выступлении в Анталье Южный Кавказ примером для всего мира, не преувеличивает. Этот регион действительно может стать моделью урегулирования конфликтов.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Мир на Южном Кавказе - это заслуга самих стран региона и, в первую очередь Азербайджана. То, как наша страна сумела разрешить конфликт, который весь мир считал неразрешимым, является примером выверенной стратегии и четко продуманной тактики. Эта стратегия позволила решить все проблемы без особых потрясений для региона, но с необратимым результатом. Сам же Азербайджан стал инициатором мирного процесса, который, к чести нынешнего армянского руководства, был разумно поддержан и продолжен Ереваном.

Южный Кавказ - это пример того, что только сами конфликтующие стороны могут прийти к решению проблемы. Военным или переговорным путем - это уже зависит от обстоятельств и специфики конфликта. А высший пилотаж - это разрешить конфликт военным путем и протянуть руку мира бывшему агрессору. Вот чему стоит учиться странам мира у Азербайджана. Армении тоже есть, чем поделиться с миром. Нынешнее руководство этой страны сумело найти в себе силы и продемонстрировать разумный подход. Не знаю, какой будет политика Еревана в случае прихода к власти реваншистской оппозиции, но правительство Никола Пашиняна реально поставило Армению на путь мира и развития.

В то время, как южнее и севернее от нашего региона продолжаются войны и конфликты, Азербайджан, Армения и Грузия живут в мире, строят экономические отношения, обсуждают совместные проекты. И эта установленная после завершения карабахского конфликта стабильность необходима нашему континенту как воздух. Потому что Южный Кавказ, как я уже сказал, стал настоящей "дорогой жизни", обеспечивая надежную и безопасную логистику между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Президент Ильхам Алиев говорит о будущем Южного Кавказа уже шесть лет, говорит о добрососедстве, коммуникациях, экономическом сотрудничестве в нашем регионе. По указанию главы государства Азербайджан открыл транзит для экспорта в Армению из третьих стран, он сам поставляет бывшему противнику топливо. И это всего через два с половиной года после того, как в сентябре 2023 года была поставлена окончательная точка в карабахском конфликте. Уверяю вас, таких сроков история международных конфликтов еще не знала.

Стабильный Южный Кавказ стал центром притяжения. Эту ситуацию нужно продвигать и использовать в наших общих интересах.

Там, где мир, там и процветание. Там, где мир, там развиваются общества. Этот процесс просто обязан быть необратимым, потому что если мы остановимся, этим постараются воспользоваться те силы, которым необходимы инструменты конфликтного управления. К сожалению, еще остаются силы, которых сложившаяся ситуация не устраивает. Они хотят новой дестабилизации, хотят погреть руки на новом конфликте и продавливать свою политику в регионе.

Неделю назад прочитал новость о том, что бывшие жители Карабаха представили в Европейский суд по правам человека тысячу исков против Азербайджана. Требуют имущество, а также немедленного возвращения. Не сомневаясь, что у такой активности есть внешние спонсоры. Само собой, продвигают тему в пику правительству Пашиняна оппозиционные реваншистские круги Армении, но продвигают кампанию диаспора и ее лобби, действующее особенно активно в ряде европейских стран. Те же мотивы, что и в исках сепаратистов, звучат в антиазербайджанских резолюциях, принятых недавно парламентами Дании и Нидерландов. Это, на мой взгляд, составные части нового сценария.

Никол Пашинян очень разумно назвал продавливание темы возвращения армян в Карабах противоречащим интересам Армении. По его убеждению, эта тема приведет к эскалации и поставит мирную повестку под вопрос. Это очень смелые заявления, особенно если учесть, что приближаются парламентские выборы. Такие заявления непопулярны в армянской среде и могут повлиять на мнение электората, однако Пашинян выступает с позиции реальности и смело продвигает ее, несмотря на яростное сопротивление на внутриполитическом поле. Реваншистская оппозиция активно использует бывших жителей Карабаха в своих целях. Реваншисты прекрасно понимают, что возвращения армян в Карабах на армянских условиях никогда не произойдет, но стараются использовать сепаратистов для повышения своего рейтинга в преддверии выборов. Судя по всему, определенные баллы им это приносит.

Запретить бывшим жителям Карабаха жаловаться в Евросуд мы не можем, но можем предупредить армянскую сторону и те круги, которые пытаются использовать сепаратистов в своих политических целях, что зеркальность никто не отменял.

Всем известно, что никто не изгонял армян из Карабаха, они покинули его по собственному разумению. Точнее, не по собственному, а по разумению представителей сепаратистского режима, которые и надоумили их перебираться в Армению. Им обещали, что это будет временной мерой и скоро Баку заставят вернуть их обратно, да еще под охраной европейских миротворцев и международных миссий. Армян Карабаха убедили, что в интересах "армянского дела" нужно поступить именно так. То, что армяне уехали из-за угроз, - ложь. Никто им не угрожал. Их исход стал для азербайджанской стороны полной неожиданностью.

Сразу после Второй Карабахской войны армянам Карабаха была предложена интеграция в азербайджанское общество и полноправное гражданство. Баку неоднократно предлагал армянам воспользоваться программой реинтеграции, но не был услышан. Находились силы, которые не дали простым жителям Карабаха армянской национальности воспользоваться этим прекрасным шансом. Эти силы надеялись на косовский вариант, рассчитывали на этническую чистку и геноцид, после чего удастся развернуть международное общественное мнение и международное право в свою пользу. Но Азербайджан провел филигранную антитеррористчиескую операцию, не затронувшую мирное население бывшей зоны ответственности РМК. Не пострадал ни один гражданский объект.

Помню, как после антитерористической операции, 20 сентября 2023 года Президент Ильхам Алиев в обращении к народу назвал сложившуюся ситуацию историческим шансом для карабахских армян и призвал их не упустить его. Глава государства заявил, что Баку готов к реализации различных социальных программ в этом регионе, и выразил надежду, что наши предложения будут приняты.

Но армяне Карабаха выбрали другой путь. Это была их большая ошибка.

Программа реинтеграции, подготовленная для жителей Карабахского региона Азербайджана армянской национальности, уникальна. Азербайджан подготовил прекрасную программу, получившую высочайшую оценку международных экспертов. Портал, насколько мне известно, продолжает действовать, то есть у армян Карабаха остаются возможности на самом деле достойно вернуться в Карабах вместо того, чтобы нагнетать вражду.

Кстати, Армения изгнанным оттуда азербайджанцам никакой программы реинтеграции не представила. При этом азербайджанские беженцы, люди, ставшие жертвой этнических чисток и депортации, согласны вернуться на земли своих предков, приняв гражданство Армении и признав Конституцию Армении. Армяне же, выехавшие из Карабаха добровольно, полностью отвергают перспективу принятия азербайджанского гражданства. Они хотят вернуться на своих собственных условиях, игнорируя законы страны, в которой собираются жить.

У сепаратистов и поддерживающих их сил своеобразное представление о достойном возвращении. Они видят его в коллективном возвращении в сопровождении международных миссий с последующим обособлением и восстановлением тех принципов, по которым они жили на азербайджанской земле до сентября 2023 года. Мы же называем достойным возвращением принятие азербайджанского гражданства, интеграцию в азербайджанское общество и мирное сосуществование в дружной семье всех народов Азербайджана, пользуясь равными правами и возможностями.

Я не исключаю, что кампания, развернутая в последние недели армянской диаспорой, частью которой является и забрасывание Евросуда исками сепаратистов, найдет поддержку и у каких-то внешних акторов. Или уже нашла. Кто-то, наверняка, обнадежил сепаратистов, обещая, что у них все получится. Так, в принципе, было всегда. Но пусть имеют в виду: они подадут тысячу исков, мы - десять тысяч. Если армянская сторона будет продолжаться в том же духе, Азербайджану придется предпринимать аналогичные шаги. Это все закончится новой напряженностью и эскалацией. Вместо этого мы предлагаем открытие коммуникаций, экономическое сотрудничество и добрососедство. После заключения мира в спокойной обстановке можно будет решать и такие вопросы. Обговаривать все детали в рабочем порядке.

Армянство и его опекуны называют добровольный выезд армян "этнической чисткой". Особенно удивляет, когда этот термин звучит в заявлениях и резолюциях западных структур и политиков. Если так, то этнической чисткой можно назвать и массовые депортации мусульман и латиноамериканцев из тех же США, депортации, развернутые в отношении мусульман в Европе. Поэтому не стоит бросаться такими словами. Армяне Карабаха жили на территории Азербайджана в нарушение национального законодательства. То, что они считали себя "независимым государством", - это их личная проблема, которая никак не отражается на той реальности, что, имея паспорта граждан Армении, они десятилетия жили на территории другой страны, законы которой это запрещают.

Мирный договор, который, надеюсь, будет, в конце концов, подписан между двумя странами, предусматривает взаимный отказ от исков в международные суды. Это очень важный момент, и особенно он важен для армянской стороны, учитывая гигантский ущерб, нанесенный Азербайджану тридцатилетней оккупацией. Армении будет очень невыгодно столкнуться со встречными исками Азербайджана. Все будет делаться зеркально. В том числе в вопросе изменений в Конституцию.

Армянской стороне не следует забывать об этом. Особенно касается тех, кто стремится к власти и обещает армянам "все вернуть", толкая бывших карабахцев на обращения в Евросуд. Вместо того, чтобы направлять иски в ЕСПЧ, армяне, проживавшие в Карабахе, должны обратиться к порталу программы реинтеграции и начать процесс возвращения на основе законов Азербайджана. Это единственный путь вернуться, никакого другого не существует. Само собой, гражданство не будет выдаваться всем без разбора. Право на возвращение получат только те, кто не запятнал себя преступлениями против азербайджанского народа, не участвовал в этнических чистках и карательных операциях. В этом вопросе есть много тонкостей и нюансов.

В разработке программы реиинтеграции для армян Карабаха принимали участие эксперты международного класса, зарубежные специалисты высочайшего калибра. Она полностью выверена и продумана, предусматривает все нюансы международного права. Наша программа реинтеграции - это высший пилотаж, подобных программ никогда не разрабатывалось ни в одном постконфликтном регионе. Ей нет аналогов. Придраться к этой программе не сможет никто, потому что под ней стоят подписи таких специалистов, которые способны разбить любые претензии.

Кто-то думает, что Азербайджан осуществил столь серьезную работу, привлек к ней серьезнейших специалистов мира только для отвода глаз? То, что такая программа существует, ярко свидетельствует о том, что Азербайджан реально готовился к этому процессу и искренне предлагал армянам Карабаха законные способы остаться на азербайджанской земле. В том, что армяне упустили этот шанс, виноваты те дирижеры, которые не позволили им этого сделать.

В конце концов, Азербайджану просто надоест, и он прекратит обсуждать этот вопрос вообще. Сколько можно стучать в закрытую дверь?

Лейла Таривердиева