Второго шанса у Армении не будет

Автор: Акпер Гасанов

Снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для Еревана важным событием.

Об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном формате в Шымкенте (Казахстан). Григорян подчеркнул, что диверсификация транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе существенно стимулирует внешнюю торговлю.

"В этом контексте недавнее снятие транзитных барьеров в Армению через территорию Азербайджана является для нас особенно важным событием, открывающим перспективы для раскрытия всего потенциала региона и способствующим росту взаимной торговли", - отметил армянский вице-премьер.

Данное заявление фиксирует новую реальность на Южном Кавказе: регион, десятилетиями находившийся в состоянии конфронтации, получает шанс на интеграцию, развитие и взаимную выгоду.

Однако, чтобы правильно оценить значение этих слов, необходимо обратиться к недавней истории. Напоминаю об этом вовсе неспроста. Ведь на протяжении почти трех десятилетий Армения удерживала под оккупацией около 20% международно признанной территории Азербайджана. В этих условиях любые разговоры о транзите, региональной логистике и экономическом сотрудничестве были невозможны по определению.

Южный Кавказ оказался фрагментированным пространством, где границы были не мостами, а линиями разлома. При этом, все это время официальный Баку последовательно выступал за мирное урегулирование конфликта. Азербайджан настаивал на решении вопроса в рамках международного права, прежде всего на основе принципа территориальной целостности государств. Эти призывы звучали на всех международных площадках - от ООН до ОБСЕ. Однако они не были услышаны. Переговорный процесс фактически зашел в тупик, а прежний статус-кво устраивал армянскую сторону.

Ситуация изменилась в результате Второй Карабахской войны, которая длилась 44 дня и завершилась освобождением значительной части оккупированных территорий. Это стало поворотным моментом в истории региона. Окончательное восстановление суверенитета Азербайджана произошло в сентябре 2023 года по итогам однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе.

Именно после этого впервые за десятилетия появилась реальная возможность говорить о полноценной региональной интеграции. Да, после восстановления территориальной целостности Азербайджан предложил повестку мира и сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что будущее региона должно строиться на принципах взаимного уважения суверенитета и экономической взаимовыгоды. Именно в этом контексте было принято решение о снятии транзитных ограничений для доставки грузов в Армению через территорию Азербайджана.

Этот шаг стал не просто жестом доброй воли, а стратегическим сигналом: Баку готов интегрировать Армению в региональные транспортно-логистические цепочки. Фактически речь идет о формировании новой архитектуры Южного Кавказа, где коммуникации становятся инструментом развития, а не давления. И вот уже и в Ереване признают, что открытие транспортных коридоров и снятие барьеров создают для Армении уникальные возможности.

Эта страна, долгое время находившаяся в транспортной самоизоляции, получает шанс диверсифицировать логистику, расширить внешнюю торговлю и снизить зависимость от ограниченного числа маршрутов. Для Азербайджана это также выгодно: расширение транзитных потоков усиливает его роль как ключевого транспортного хаба между Европой и Азией. Таким образом, интересы сторон объективно совпадают. Экономика становится фундаментом для политической стабильности - редкий, но крайне важный шанс для региона с такой сложной историей.

Однако этот шанс далеко не гарантирован. Внутриполитическая ситуация в Армении остается нестабильной. Существуют силы, которые не приняли итоги конфликта и продолжают продвигать реваншистскую повестку. Их приход к власти может означать возврат к конфронтации и отказ от мирной повестки. Но реальность такова, что в случае новой эскалации исход будет предсказуем.

Азербайджан уже продемонстрировал свою способность защищать свою территориальную целостность. При этом последствия для Армении могут оказаться значительно более тяжелыми, чем в предыдущие периоды. Главное - она рискует окончательно потерять те экономические и политические возможности, которые открываются перед ней сегодня. Теперь выбор за Арменией. Либо она воспользуется открывшимся окном возможностей и станет частью новой региональной архитектуры, либо поддастся реваншистским настроениям и вновь окажется в изоляции. История уже дала один шанс - и он был упущен. Второго может не быть.