На дочь Трампа готовилось покушение

Гражданин Ирака аль-Саади, задержанный в мае на территории Турции, планировал покушение на дочь президента США Иванку Трамп.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Post.

По данным издания, мотивом могла стать месть за ликвидацию бывшего командующего спецподразделением КСИР "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

Сообщается, что сам аль-Саади проходил подготовку в структурах КСИР.

Источники утверждают, что 32-летний аль-Саади, являвшийся одним из командиров группировки Kataib Hezbollah, публично обещал убить Иванку Трамп. В соцсети X он опубликовал карту элитного района во Флориде, где Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер владеют домом стоимостью около 24 миллионов долларов.

Публикацию он сопроводил угрозой на арабском языке, заявив, что "ни дворцы, ни секретная служба не смогут защитить американцев", а также добавил, что его группа уже ведет "слежку и анализ".

По словам аль-Саади, "месть - лишь вопрос времени".

Ранее американские власти также сообщали об аресте высокопоставленного командира Kataib Hezbollah в Ираке. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут о том, что КСИР меняет тактику и активнее использует зарубежные криминальные сети для организации диверсий и атак за пределами Ирана.