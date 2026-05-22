Как долго продлится дождливая погода?

В районах Азербайджана ожидается сохранение неустойчивой дождливой погоды до вечера 25 мая.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Местами ожидается усиление осадков, грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Также возможны кратковременные сильные ливни.

В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках возможны кратковременные сели.