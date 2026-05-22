Генсек ОТГ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Позвольте сердечно поздравить Вас с 28 мая - Днем независимости и священным Гурбан байрамы.

Азербайджанский народ создал первую демократическую республику в мусульманском мире, что является предметом гордости для всего тюркского мира.

В период председательства Азербайджана в Организации Тюркских государств, начавшегося с 12-го Саммита ОТГ на тему "Региональный мир и безопасность", состоявшегося в октябре прошлого года в Габале, авторитет нашей организации в глобальном масштабе еще больше вырос, а наше многостороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень.

Выражаю Вам глубокую благодарность за Ваш вклад в укрепление Организации тюркских государств и повышение ее авторитета на мировой арене.

Уверен, что Азербайджанская Республика, развивающаяся по восходящей линии под Вашим руководством, станет еще сильнее.

Ваше превосходительство, пользуюсь случаем, выражаю Вам глубокое почтение, желаю новых успехов в высшей государственной деятельности на благо азербайджанского народа".