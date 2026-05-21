Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как передает Day.Az, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика продолжает динамичное развитие и заняла достойное место в мировом сообществе.

Глубоко убежден, что отношения стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном будут и впредь развиваться во благо братских народов.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а братскому народу Азербайджана - мира и развития".