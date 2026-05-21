В рамках WUF13 состоялась презентация "Толкового словаря для городов"

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялась презентация "Толкового словаря для городов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, основная цель создания словаря - сформировать четкое и системное представление об основных градостроительных понятиях, формирующих глобальные дискуссии в сфере урбанистики.

"Толковый словарь градостроительных терминов" представляет собой систематизированное разъяснение ключевых терминов, используемых в широком дискурсе по устойчивому градостроительству, повестке дня ООН в области устойчивого развития, городам и населённым пунктам. "Толковый словарь градостроительных терминов" предназначен в качестве практического справочного источника.

Выступая на презентации, начальник отдела Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров отметил, что подготовка словаря является ценной инициативой:

"В последние пять лет, и даже дольше, мы активно сотрудничаем с международными партнёрами. Не только мы, но и особенно молодые архитекторы, молодые специалисты в области градостроительства и компании тесно сотрудничают с зарубежными партнёрами.

В таких условиях наличие общего профессионального языка крайне важно. Именно поэтому мы считаем данный словарь очень полезным и практичным инструментом для архитекторов, градостроителей и всех, кто интересуется этой сферой. Это пособие поможет унифицировать терминологию, более правильно понимать понятия и усваивать ключевые определения, связанные с современными тенденциями".

Он добавил, что этот словарь будет также весьма полезен для студентов и академической среды.

Отметим, что издание прошло рецензирование и экспертную оценку со стороны Комитета по градостроительству и архитектуре, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, а также учёных Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана.

В ходе презентации выступившие также поделились своими мнениями о новом словаре. В завершение участникам мероприятия были подарены экземпляры нового издания.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.