В ЕС планируют масштабную реорганизацию финансов

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует масштабную реорганизацию финансовых подразделений Евросоюза (ЕС).

По данным издания, под удар могут попасть все структуры ведомства, работающие с бюджетными средствами союза. Изменения затронут генеральные директораты по сельскому хозяйству, экологии и продовольствию, морским делам, рыболовству, исследованиям и инновациям. Один из чиновников ЕК назвал происходящее курсом на "абсолютную централизацию".

В Брюсселе рассчитывают создать единую службу по управлению всеми средствами ЕС по образцу Фонда восстановления, созданного после пандемии коронавируса. Новая модель предполагает опору на национальные планы стран-членов, поэтапные выплаты и централизованный надзор.