Человек против робота: неожиданный результат эксперимента

Американская робототехническая компания Figure проводит в соцсети X прямую трансляцию под названием Man vs Machine, в рамках которой человек соревнуется с роботом модели F.03 в скорости сортировки посылок.
Как передает Day.Az, по итогам первых 10 часов соревнования человек смог отсортировать 5 149 посылок, тогда как робот - 5 091.
При этом отмечается, что робот работал непрерывно на протяжении всего времени, в то время как участник-оператор делал перерывы, некоторые из которых длились до 30 минут.
На момент публикации стрим продолжается, однако в настоящее время сортировку посылок осуществляет только робот.
