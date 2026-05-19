Минная проблема препятствует восстановлению освобожденных от оккупации территорий

Усилия по превращению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в центр развития, процветания и взаимосвязанности сталкиваются с серьезными искусственными препятствиями, в частности с минной угрозой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии "Города в центре взаимосвязанности: городское восстановление и региональное сотрудничество", проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Дж. Байрамов обратил внимание на то, что мины остаются наибольшим препятствием для реконструкции, экономической деятельности, развития сельского хозяйства и безопасного возвращения людей:

"По официальным данным, на освобожденных от оккупации территориях находится более 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов.

После завершения конфликта сотни мирных жителей и сотрудников по разминированию стали жертвами взрывов мин.

По этой причине разминирование является одним из главных национальных приоритетов Азербайджана и считается ключевым условием долгосрочной региональной стабильности и взаимосвязанности".

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.