"День спасения и освобождения" отметили в еврейских общинах Азербайджана

12 мая в еврейских общинах по всему миру, в том числе в Азербайджане, начались торжественные мероприятия, посвященные Дню спасения и освобождения 26 Ияра. Эта дата установлена в еврейском календаре в память о Победе над нацизмом, освобождении Европы и спасении еврейского народа от уничтожения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе СТМЭГИ.

Центральное мероприятие в рамках празднования 26 Ияра в Азербайджане состоялось 13 мая в бакинском Premier Park Hotel. Среди гостей были глава представительства фонда СТМЭГИ в Азербайджане Шауль Давыдов, израильский посол в Баку Ронен Краус, председатель общины горских евреев Милих Евдаев, депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов, глава представительства организации "Натив" на Кавказе Марк Ифраимов и главный раввин синагоги европейских евреев Шнеор Сегал. Церемония открылась видеообращением Президента фонда СТМЭГИ, инициатора включения Дня спасения и освобождения в еврейский календарь Германа Захарьяева.

В своем выступлении Шауль Давыдов рассказал о подвиге еврейских солдат и офицеров в годы Второй мировой войны и отдельно - о роли диктора Юрия Левитана, чей голос современники называли "голосом Победы". Милих Евдаев поделился впечатлениями от посещения мемориального комплекса Аушвиц-Биркенау в Польше, отметив, что увиденное там делает невозможным забвение трагедии Холокоста. Шнеор Сегал подчеркнул, что включение Дня спасения и освобождения в еврейский календарь имеет огромное духовное значение: "Мы, как евреи, должны жить по еврейскому календарю, и эта дата является важной частью памяти народа, которую нельзя забывать". В завершение раввин синагоги горских евреев Авраам Якубов прочитал псалмы из книги Теилим и поминальную молитву "Кадиш".

В тот же день в общине горских евреев Баку прошла вечерняя молитва с чтением Теилим и зажжением памятных свечей. Еврейская община Гянджи под руководством председателя Арифа Бабаева также собралась 13 мая, чтобы почтить память героев войны и провести церемонию в честь 26 Ияра.

Отметили памятную дату и в Красной Слободе Губинского района. Жители поселка пришли к памятнику Вечной славы на берегу реки Гудиал, воздвигнутому в честь горских евреев, павших на фронтах Великой Отечественной войны. От имени Германа Захарьяева венки и алые гвоздики возложили представитель главы Исполнительной власти Губинского района в Красной Слободе Тельман Мухаилов, председатель религиозной общины горских евреев Красной Слободы Писах Исаков и председатель поселкового муниципалитета Яфо Ядадьяева. Из более чем 600 жителей Красной Слободы, ушедших на войну, около половины погибли в боях за Родину.

День спасения и освобождения стал для еврейских общин Азербайджана не только днём памяти о героизме и трагедии, но и символом единства, преемственности поколений и благодарности за мирное будущее. В торжественных церемониях приняли участие представители разных поколений и профессий, что подчеркнуло важность сохранения исторической памяти и передачи её молодым. Памятные мероприятия в Баку, Гяндже и Красной Слободе ещё раз напомнили о неразрывной связи еврейского народа с историей Азербайджана и о том, что подвиг предков навсегда останется в сердцах благодарных потомков.