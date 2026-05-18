Microsoft признала проблемы с обновлением Windows 11

Microsoft подтвердила наличие проблемы в KB5089549 для Windows 11, из-за чего патч не устанавливается на некоторых устройствах из-за недостатка свободного пространства в системном разделе EFI (ESP).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Neowin.

Согласно документации компании, ошибка возникает в случаях, когда в разделе EFI остается менее 10 МБ свободного места. В такой ситуации процесс обновления завершается с кодом ошибки 0x800f0922 во время перезагрузки системы.

При этом начальный этап установки проходит без сбоев, а проблема проявляется уже после рестарта устройства. После неудачной попытки система автоматически отменяет изменения и выводит сообщение о невозможности завершить обновление.

Microsoft предложила временное решение через изменение параметров реестра. Компания рекомендует установить значение EspPaddingPercent в 0 с помощью командной строки, после чего перезагрузить компьютер и повторно запустить установку патча.

Корпоративным администраторам предлагается использовать механизм Known Issue Rollback (KIR) через групповую политику для централизованного устранения проблемы на управляемых устройствах.

Кроме того, часть пользователей пожаловалась на снижение скорости интернет-соединения после установки KB5089549. Однако Microsoft пока не подтвердила наличие этой ошибки.