Государство и частный сектор должны действовать как партнеры в развитии городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Ассоциации местного самоуправления Южной Африки (South African Local Government Association) Ситхоле Мбанга на сессии Бизнес-ассамблеи, посвященной государственно-частному партнерству, проходящей в рамках Всемирного форума по городскому развитию в Баку.

"Южная Африка является молодой демократией, которой исполнилось 30 лет, и одновременно сталкивается с масштабными процессами миграции населения - как внутренней, так и внешней. Эти процессы невозможно остановить, но ими необходимо эффективно управлять", - сказал он.

Мбанга отметил, что в стране одновременно сосуществуют экономический рост и высокий уровень бедности: "При этом часть населения имеет ресурсы для строительства жилья, тогда как значительное число граждан не имеет даже средств на базовые строительные материалы".

Он подчеркнул, что в этих условиях ключевую роль должно играть сотрудничество местных органов власти с частным сектором, который располагает финансовыми ресурсами и контролирует значительную часть банковской системы.

По его словам, именно на стыке этих интересов формируются возможности для развития инфраструктуры, включая водоснабжение, дороги, жилищное строительство и продовольственные системы.

Он также отметил необходимость пространственной трансформации городов, чтобы сократить разрыв между бедностью и благосостоянием, которые сегодня часто сосуществуют, но не пересекаются.

Местные органы власти должны играть не только административную, но и проактивную роль, фактически формируя и координируя развитие городского пространства.

В свою очередь, частный сектор должен участвовать в этих процессах, извлекая экономическую выгоду, а общество - получать социальные результаты от такого партнерства", - заключил он.