"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

"Барселона" близка к историческому достижению в чемпионате Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в случае победы над "Бетисом" в следующем туре каталонский клуб станет первой командой в истории Ла Лиги, выигравшей все домашние матчи сезона.

На данный момент "Барселона" победила во всех 18 встречах на своем поле в нынешнем чемпионате. В этих матчах команда забила 54 мяча и пропустила всего девять.