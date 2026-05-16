"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
"Барселона" близка к историческому достижению в чемпионате Испании.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в случае победы над "Бетисом" в следующем туре каталонский клуб станет первой командой в истории Ла Лиги, выигравшей все домашние матчи сезона.
На данный момент "Барселона" победила во всех 18 встречах на своем поле в нынешнем чемпионате. В этих матчах команда забила 54 мяча и пропустила всего девять.
