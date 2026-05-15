Стал известен главный кандидат на пост тренера «МЮ»

Майкл Каррик близок к назначению на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Football Insider, руководство английского клуба осталось довольно работой 44-летнего специалиста в статусе временного наставника и готово предложить ему долгосрочный контракт.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" фактически приостановил переговоры с другими кандидатами после успешных результатов команды под руководством Каррика.

Бывший полузащитник клуба возглавил команду после ухода Рубен Аморим. За это время "МЮ" поднялся на третье место в АПЛ и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов.

Ключевым моментом для будущего Каррика стала победа над "Ливерпулем" со счетом 3:2, после которой он стал главным претендентом на полноценное назначение.

По данным The Guardian, под его руководством команда набрала 33 очка в 15 матчах. Ранее клуб также рассматривал кандидатуры Андони Ираола, Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.

Отмечается, что одним из главных преимуществ Каррика руководство считает его глубокое понимание внутренней структуры клуба и способность быстро стабилизировать игру команды.

Каррик выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год, выиграв с клубом пять титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.