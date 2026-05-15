В Баку ждут дожди и грозы

16 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться тучами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в столице ночью составит 15-18 градусов тепла, днем - 19-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана также ожидаются осадки. В отдельных местах дожди могут носить интенсивный характер, вечером в восточных районах прогнозируется усиление осадков. Возможны грозы, град, а в высокогорных районах - снег.

Местами ожидается туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 14-17 градусов тепла, днем - 20-25 градусов тепла, в горных районах ночью - 4-8 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, местами до 17 градусов.