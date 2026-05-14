Тегеран направляет США данные о нарушениях танкеров

Задержание американских танкеров, нарушивших правила, осуществляется на основании судебных решений, а материалы о зафиксированных нарушениях направляются в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил представитель судебной власти Ирана Аскер Джахангир.

По его словам, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, прибрежные государства имеют право задерживать суда при нарушении законодательства в своих водах, а в отдельных случаях - и в открытом море.

Джахангир отметил, что решения о задержании танкеров принимаются на основании постановлений компетентных иранских судов и реализуются после завершения всех необходимых юридических процедур.