Кабмин утвердил создание двух новых институтов

В Азербайджане созданы Карабахский региональный научно-исследовательский и инновационный институт, а также Институт прикладных наук.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, при Министерстве науки и образования учреждены два новых научных центра со статусом юридического лица публичного права. Они будут оснащены современной инфраструктурой, а также научно-исследовательской и опытно-производственной базой, отвечающей международным стандартам.

Речь идет о Карабахском региональном научно-исследовательском и инновационном институте и Институте прикладных наук.