Азербайджан продолжит продвигать диалог и сотрудничество между развивающимися странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в ходе I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга, проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".

"Под руководством и благодаря видению Президента Ильхама Алиева Азербайджан последовательно продвигает диалог, многостороннее сотрудничество и более тесное взаимодействие между развивающимися странами, в том числе в период нашего председательства на COP29", - отметил он.

По словам М.Бабаева, создание Платформы НПО Глобального Юга в Баку отражает неизменную приверженность Азербайджана укреплению сотрудничества Юг-Юг и созданию инклюзивных международных площадок для диалога и практических действий.

"Эта платформа - гораздо больше, чем просто пространство для диалога. Это сила для действий", - подчеркнул он.

М.Бабаев сказал, что борьба с изменением климата невозможна без активного участия общества, гражданской вовлеченности и социальной сплоченности. Проведение I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга в Баку показывает, что это видение становится реальностью.

Он также отметил, что мероприятие стало продолжением духа солидарности, диалога и сотрудничества, сформировавшегося во время COP29 в Азербайджане.