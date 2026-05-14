Наручники как курс международного права: внезапное «прозрение» Давида Бабаяна
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Давид Бабаян внезапно заговорил на языке международного права.
Day.Az представляет публикацию:
Трудно сдержать усмешку, наблюдая, как многолетний идеолог сепаратизма и "штатный соловей" ненависти Давид Бабаян внезапно заговорил на языке международного права. Теперь он, с плохо скрываемой тревогой, взывает к правозащитникам, рассуждая о "процессуальных нарушениях" и "политической вендетте".
Подобное перевоплощение выглядит неубедительно: человек, десятилетиями попиравший нормы человеческого достоинства, внезапно примерил мантию защитника законности.
Особенно поражает скорость этой метаморфозы. Тот, кто годами оправдывал этнические чистки и отрицал само право Азербайджана на существование, мгновенно стал "юридическим эстетом", как только на его запястьях защёлкнулись наручники.
Похоже, бакинский воздух обладает магическим свойством: он возвращает память о государственных границах и верховенстве закона. Но этот "моральный поворот" продиктован не раскаянием, а банальным животным страхом и желанием спасти собственную шкуру.
