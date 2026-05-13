В Британии назревает переворот

Министр здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг решил уйти из правительства и попытаться сместить премьер-министра Кира Стармера.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Сегодня утром в резиденции на Даунинг-стрит, 10 прошла встреча К.Стармера с У.Стритингом по инициативе министра, который хотел узнать о дальнейших шагах премьера по спасению правящей Лейбористской партии. Встреча длилась менее 20 минут.

По данным The Times, У.Стритинг решил уйти из правительства и запустить процедуру смены лидера партии. Ожидается, что он объявит об этом 14 мая.

Политический кризис в Британии разгорелся после выборов в органы местного самоуправления 7 мая: лейбористы впервые в истории потеряли контроль над парламентом Уэльса, проведя в Англии на 1,4 тысячи меньше своих представителей, чем ранее.

К.Стармер взял ответственность за провал, но отказался уходить. Почти 90 членов Палаты общин от лейбористов призвали его к отставке, полагая, что его пребывание ухудшит позиции партии на выборах не позднее августа 2029 года.