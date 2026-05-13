В этом городе США солнце будет видно 24 часа в сутки

В Уткиагвике - самом северном городе США на Аляске - солнце взошло в 2:57 утра и теперь будет видно 24 часа в сутки в течение следующих 84 дней, до 2 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, это явление, известное как "полуночное солнце", происходит из-за наклона оси Земли и характерно для регионов, расположенных в пределах полярного круга.

В этот период солнце никогда не заходит ниже горизонта и темная ночь не наступает.