https://news.day.az/world/1833859.html В этом городе США солнце будет видно 24 часа в сутки - ВИДЕО В Уткиагвике - самом северном городе США на Аляске - солнце взошло в 2:57 утра и теперь будет видно 24 часа в сутки в течение следующих 84 дней, до 2 августа.
В этом городе США солнце будет видно 24 часа в сутки - ВИДЕО
В Уткиагвике - самом северном городе США на Аляске - солнце взошло в 2:57 утра и теперь будет видно 24 часа в сутки в течение следующих 84 дней, до 2 августа.
Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, это явление, известное как "полуночное солнце", происходит из-за наклона оси Земли и характерно для регионов, расположенных в пределах полярного круга.
В этот период солнце никогда не заходит ниже горизонта и темная ночь не наступает.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре