Китай раскрыл ожидания от визита Трампа

Посол Китая в США Се Фэн выразил надежду на успешный визит американского президента Дональда Трампа в Пекин, который начнется 13 мая. Свои ожидания он раскрыл в интервью Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам дипломата, он ожидает, что предстоящая встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет успешно, определит правильный курс для будущего развития китайско-американских отношений, а также проложит вектор к расширению сотрудничества. Се Фэн выразил надежду, что саммит "позволит изучить правильный путь для сосуществования Китая и США в новую эпоху, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве".

"Стабильные и конструктивные китайско-американские отношения отвечают не только фундаментальным интересам народов обеих стран, но и общим ожиданиям международного сообщества", - подчеркнул посол.