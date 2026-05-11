В Техасе обнаружили тела шестерых человек в грузовом вагоне

Тела шестерых человек обнаружили в грузовом вагоне на железнодорожной станции в городе Ларедо в штате Техас.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, личности погибших, а также причины их смерти пока не установлены. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

Газета отмечает, что Ларедо находится на границе США и Мексики. Накануне днем температура воздуха в городе превышала 32 градуса по Цельсию, при этом внутри грузовых вагонов температура может быть значительно выше.

Власти пока не подтвердили, были ли погибшие мигрантами, пытавшимися пересечь границу США. Вместе с тем издание напоминает, что за последние десять лет в регионе уже происходили похожие случаи.