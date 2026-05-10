Редкий арбузный снег появился в холодных регионах

Арбузный снег - редкое природное явление, которое можно наблюдать в заснеженных горных районах по всему миру.

Необычный розово-красный оттенок и легкий фруктовый аромат возникают из-за микроводорослей Chlamydomonas nivalis. Они обитают в холодных регионах и содержат каротиноиды - пигменты, придающие красный цвет томатам и арбузам.

