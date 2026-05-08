В Windows появится кратковременный разгон процессора для ускорения системы

Microsoft тестирует для Windows 11 новую функцию под названием "Профиль низкой задержки", направленную на повышение отзывчивости системы и ускорение запуска приложений. Нововведение уже проходит внутреннее тестирование в рамках программы Windows Insider, сообщает портал Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Механизм работы функции предполагает кратковременное повышение частоты процессора при выполнении задач с высоким приоритетом, например, при открытии приложений, меню "Пуск", контекстных меню и системных уведомлений.

Согласно предварительной информации, система повышает производительность процессора до максимального уровня на 1-3 секунды в момент запуска соответствующих сценариев. За счет этого скорость открытия встроенных приложений может увеличиться до 40%, а отзывчивость интерфейса - вплоть до 70%.

Журналисты также утверждают, что технология положительно влияет на запуск сторонних программ и является частью более масштабного проекта Windows K2, в рамках которого Microsoft занимается оптимизацией производительности Windows 11. В числе других направлений проекта называют модернизацию устаревших компонентов системы и перенос элементов интерфейса на платформу WinUI 3.

На текущем этапе функция работает автоматически в фоновом режиме и не требует действий со стороны пользователя. Пока неизвестно, появится ли в будущем возможность вручную управлять ее активацией.

По предварительным данным, влияние "Профиля низкой задержки" на автономность устройств и температурный режим остается минимальным, поскольку ускорение процессора ограничивается короткими временными интервалами.

В Microsoft пока официально новую функцию не анонсировали.