Министерство культуры и Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA) продолжают реализацию проекта "Путешествие по культурному наследию Азербайджана". В рамках этой инициативы создаются фильмы о различных исторических периодах, выдающихся личностях и богатом культурном наследии страны.

Следующим этапом проекта станет художественно-документальная лента "Судьба, высеченная в камне: Аджеми Нахчывани". Фильм посвящен жизни и творчеству великого средневекового зодчего, чье имя неразрывно связано со становлением и расцветом азербайджанской архитектурной школы. Его наследие, воплощенное в таких шедеврах, как мавзолей Момине-хатун, по праву считается эталоном изящества и символом архитектурного величия Востока.

Картина создается по государственному заказу компанией "Шахдаг Фильм" и приурочена к знаменательной дате - 900-летию мастера.

На данный момент съемочный процесс активно идет на базе киностудии "Азербайджанфильм". Создатели фильма планируют завершить производство и представить ленту зрителю к октябрю текущего года.