Каким будет лето после холодной весны?

Необычно прохладная весенняя погода вызывает у многих вопросы о том, каким будет предстоящее лето. Нарушение температурного баланса и нестабильные погодные условия делают последствия климатических изменений особенно заметными. Отдельно стоит отметить активность холодных воздушных масс в весенний период. В связи с этим возникает вопрос: может ли прохладная весна свидетельствовать о вероятности аномально высоких температур летом?

Как сообщает Day.Az, эколог Садыг Гасанов в комментарии Demokrat.az отметил, что такая погода частично характерна для весны, а частично - нет.

"Иногда температура бывает слишком низкой, даже холодной. Теплых дней при этом очень мало. Это связано с климатическими изменениями, а также с проникновением арктических воздушных масс и циклонов. В отдельных регионах соседней Турции даже выпадал снег. Все это говорит о резком похолодании, которое для весны нетипично", - сказал он.

По словам эколога, если такая ситуация сохранится, это может привести к увеличению числа жарких дней летом:

"Обильные осадки и повышенная влажность в итоге влияют на усиление жары. Это может привести к тому, что жарких дней станет больше, а период потепления немного затянется. В последние годы число жарких дней в стране и так заметно выросло. Поэтому ожидается, что и это лето будет одним из наиболее жарких", - отметил он.