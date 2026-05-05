Автопром Германии столкнулся с новыми проблемами

Компании автомобильной промышленности Германии все чаще сталкиваются с дефицитом сырья на фоне конфликта США с Ираном. Об этом сообщил Институт экономических исследований Ifo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первые признаки дефицита сырья в автомобильной промышленности становятся все более заметны. В апреле 9,3% компаний столкнулись с нехваткой сырья и материалов, в марте их доля была всего 1%", - говорится в ежемесячном отчете института о состоянии национального автопрома.

В частности, компаниям не хватает гелия, который используется при производстве полупроводников, аккумуляторов. Евросоюз покрывает 40% спроса на это сырье за счет импорта из Катара, который осложнен из-за ограничения судоходства по Ормузскому проливу. "Иранский кризис усугубляет и без того сложную ситуацию в автопромышленности", - прокомментировала отчет эксперт института Анита Вёлфль.

Индекс делового климата в автомобильной промышленности в апреле опустился до -23,8 пункта против -19 пунктов в марте. Также в руководстве компаний ухудшились ожидания относительно перспектив отрасли в ближайшие месяцы. В институте пояснили, что в экономике в целом распространены пессимистичные настроения, которые в комбинации с высокими ценами на энергоносители снижают готовность людей покупать новые автомобили.