Названы лучшие Android-смартфоны во всех ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский топ Android‑смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности в разных ценовых сегментах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В категории до 999 юаней в топ-3 вошли бюджетные Redmi Note 14 5G, OPPO K12x 5G и Redmi 14C.

Среди моделей стоимостью до 1999 юаней лидером стал Redmi Turbo 4. Следом расположились OnePlus Ace 5 Racing Edition и iQOO Z10 Turbo Pro.

В диапазоне до 2999 юаней лучшими названы субфлагманы iQOO Neo11, Redmi K90 Max и Redmi K90.

В категории до 3999 юаней первые позиции заняли realme GT 8 Pro, Honor WIN и новый OnePlus Ace 6 Ultra.

Наконец, в сегменте от 4000 юаней лидером по версии AnTuTu стал компактный OnePlus 15T, за которым следуют iQOO 15 и OnePlus 15.

В AnTuTu отметили, что при цене от 4000 юаней большую роль играют личные предпочтения: пользователи выбирают диагональ и тип экрана, качество изображения, общую скорость системы и другие параметры.