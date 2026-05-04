В Британии оценили уровень угрозы в Ормузском проливе

Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим из-за продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в соцсети X заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на Объединенный морской информационный центр (JMIC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

UKMTO сообщило, что морякам рекомендуется координировать свои действия с властями Омана посредством радиосвязи и рассмотреть возможность прокладки маршрута через территориальные воды страны к югу от зоны разделения движения, где США создали зону повышенной безопасности.