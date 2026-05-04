Среднемесячная температура воздуха превысила норму в прошлом месяце в Азербайджане

В апреле текущего года в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха в течение 21 дня превышала климатическую норму. Максимальная температура на полуострове была зафиксирована 3 апреля - +25° (Сумгайыт), а в районах - 27 апреля +29° (Евлах). В течение 6 дней температура была ниже нормы, еще 3 дня - в пределах нормы. Среднемесячная температура составила +13°, что на 1 градус выше климатической нормы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Национальная служба гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, минимальная температура в Баку и на Абшероне была зафиксирована 9 апреля - +6° (поселок Бина), а в высокогорных районах - 16 апреля −12° (Шахдаг).

"В течение апреля в отдельные дни наблюдались осадки с перерывами, в горных районах выпадал мокрый снег и снег. В ряде мест осадки носили ливневый, интенсивный и сильный характер. В целом по регионам дождливая погода наблюдалась 27 дней. Наибольшее количество осадков - 479% от месячной нормы - выпало в Баку и на Абшероне (Баку - 111 мм), 185% - в Балакен-Шекинской зоне (Огуз - 181 мм), а также 351% - в Губа-Гусарской зоне (Хачмаз - 106 мм). В результате снегопадов максимальная высота снежного покрова в Шахдаге достигла 107 см", - подчеркнул он.

Махмудов отметил, что в течение апреля в отдельные дни также наблюдался град: 4 апреля - в Ярдымлы, 7 апреля - в Гедабее, 14 апреля - в отдельных районах Баку и Абшерона.

"В апреле 2026 года в связи с ветреной погодой было объявлено 12 предупреждений желтого и оранжевого уровней. В Баку и на Абшероне ветреная погода наблюдалась 19 дней, в регионах - 21 день. Максимальная скорость ветра как в Баку и на Абшероне, так и в регионах достигала 28 м/с", - добавил глава службы.