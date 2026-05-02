Американская авиакомпания объявила о банкротстве

Американская низкобюджетная авиакомпания "Spirit Airlines" прекратила деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, на фоне войны с Ираном компания стала первым перевозчиком в авиационном секторе, объявившим о банкротстве.

Сообщается, что "Spirit Airlines" прекратила работу из-за того, что кредиторы не поддержали предложенный правительством США план финансовой помощи. Отмечается, что двукратный рост цен на реактивное топливо на фоне продолжающейся уже два месяца войны серьёзно ухудшил финансовое положение компании.

Подчёркивается, что закрытие авиакомпании приведёт к потере тысяч рабочих мест.

Данный инцидент также расценивается как удар по Президенту США Дональду Трампу. Сообщается, что он, несмотря на возражения ряда советников и республиканцев в Конгрессе, предлагал выделить 500 млн долларов на спасение "Spirit Airlines".