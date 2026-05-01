В Баку прошла панельная сессия о медийной повестке в Год градостроительства и архитектуры

В Баку в рамках III Форума "Общественные процессы в медиаплоскости", организованного Агентством развития медиа Азербайджана, состоялась панельная сессия на тему "Медиийная повестка в рамках Года градостроительства и архитектуры".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе панельной сессии заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Метин Гусейнов в своем выступлении рассказал о масштабных работах по благоустройству и строительству, проводимых в столице в последние годы. По его словам, за последние 20 лет в Баку было создано множество новых парков, а зеленые зоны были капитально реконструированы и переданы в пользование жителей и гостей города.

"Особенно стоит отметить создание внутриквартальных парков, которые значительно расширили возможности для отдыха в городской среде. В этой связи можно привести в пример Ботанический сад, Зимний парк и парк возле станции метро "Гянджлик". Установка современных детских игровых и спортивных площадок в парках положительно повлияла на качество городской жизни. Кроме того, недавно был успешно завершен проект реконструкции территории парка "Хагани", и он полностью передан в пользование пешеходов. Помимо этого, в таких населенных пунктах, как Бибиэйбат, Рамана и Балаханы, работы по благоустройству и восстановлению проводились с учётом их историко-архитектурного облика", - отметил он.

М.Гусейнов также подчеркнул, что Баку сегодня развивается как современный город, одновременно сохраняя свой исторический облик и архитектурные традиции.

Генеральный менеджер по контенту и связям со СМИ Операционной компании WUF13 Эльдар Расулов в своём выступлении заявил, что для участия в WUF13 уже зарегистрировано более 800 представителей средств массовой информации. По его словам, интерес к мероприятию проявляют как местные, так и зарубежные медиа.

"В рамках данного мероприятия мы постараемся ознакомиться с градостроительным опытом разных стран мира и применить его у себя", - сказал он.

Главный консультант сектора международных и общественных связей Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Фариз Гусейнли в своем выступлении рассказал о мониторинге исторических памятников на освобожденных от оккупации территориях. По его словам, мониторинг 575 памятников на этих территориях уже завершен.

"68 памятников были полностью разрушены, 114 - подверглись серьезным разрушениям. Также был рассчитан ущерб, нанесенный историческим памятникам. Выяснилось, что 434 памятникам был нанесен общий ущерб в размере 700 миллионов манатов.

По стране создан экспертный совет по включению в реестр более 1400 памятников, не состоящих на государственном учете. По 761 памятнику уже собраны соответствующие заключения", - отметил он.

Отвечая на вопросы, Фариз Гусейнили также прояснил ситуацию вокруг исторических памятников в районе Байыршехер.

По его словам, в Байыршехере уже принимаются меры по охране 73 памятников:

"В ближайшие дни планируется включение еще 33 памятников в соответствующий реестр. Таким образом, общее количество памятников на этой территории составит 106. Соответствующие органы осуществляют контроль за их сохранностью. Все исторические памятники, расположенные на данной территории, будут сохранены", - подчеркнул он.

Панельная сессия продолжилась в формате обсуждений.