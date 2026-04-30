Трамп проведёт секретный брифинг

Ожидается, что президент США Дональд Трамп в четверг проведёт в Белом доме закрытый брифинг с представителями разведки на фоне сообщений в СМИ о возможных дополнительных ударах США по Ирану.

Как передает Day.Az, согласно расписанию, брифинг начнётся в 13:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени).

Мероприятие пройдёт за закрытыми дверями без доступа для прессы.