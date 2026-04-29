Концертная программа на старте и финише "Бакинского марафона 2026"

3 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева пройдет "Бакинский марафон 2026", который запомнится не только как спортивное событие, но и как масштабная развлекательная программа.

Как сообщает Day.Az, стартовой точкой марафона станет площадь Государственного флага, а финишной - территория Sea Breeze. На обеих точках будет представлена концертная программа.

Нынешний марафон будет отличаться от предыдущих не только дистанцией в 42 километра, но и масштабом развлечений. В этом году в фан-зоне стартовой точки для бегунов и гостей, пришедших посмотреть на соревнования, будут созданы интересные моменты вплоть до вечера.

В фан-зоне на старте будет представлена грандиозная концертная программа на открытом воздухе с участием любимых исполнителей. Концерт, организованный под девизом "Даже если не бежишь - не упусти развлечение", обещает зрителям незабываемый день.

В концерте выступят народные артисты Айгюн Кязимова, Тунзаля Агаева, заслуженные артисты Лала Мамедова, Манана, а также наши представители на "Евровидении" Диляра Кязимова, Эльдар Гасымов, Надир Рустамли, Нигяр Джамал, Самира Эфенди. На сцене прозвучат исполнения Азада Шабанова, Джейхуна Зейналова (Cin), Эльнары Халиловой, Эмилии Ягубовой, Фарида Эминова (Qurd), Хатиры Ислам, Ильгары Кязимовой, Ирады Ибрагимовой, Кязыма Джана, Мехин Гумбатовой, Метина Гусейнзаде (MadTeen), Hiss, Rilaya, Samira Ali Maryam, Sevanna, групп Cahan, Naz Girls, "Шерон", диджея China (Чингиз Мустафаев) и других.

В финишной точке - на территории Sea Breeze - церемония награждения победителей также будет сопровождаться выступлениями диджеев и музыкальных групп.

Медиапартнерами развлекательной программы "Бакинского марафона 2026" являются Xəzər TV, Araz FM, Xəzər FM и Азербайджанское телевидение - AzTV.

В финишной точке марафона с утра спортсменов и посетителей также ожидает развлекательная программа: диджей Came, Meri Band, Ellai, маскоты, интересные фотозоны, волонтеры, встречающие участников, достигших финиша, - все это еще больше поднимет настроение победителям марафона и тем, кто пришел их поддержать, и сделает церемонию награждения более динамичной.

Первые три места среди мужчин и женщин, преодолевших дистанцию в 42 километра, будут награждены сертификатами и денежными призами.

Обладатель 1-го места получит 6 000 манатов, победитель, занявший 2-е место, - 4 000 манатов, а участник, пришедший к финишу третьим, - 2 000 манатов. Кроме того, все участники, преодолевшие дистанцию в 42 километра, получат медали.

Также принято решение о награждении участников, преодолевших более короткую дистанцию. Так, первые 2 000 участников, которые не смогут справиться с 42-километровой дистанцией, но преодолеют полумарафонскую дистанцию в 21 километр, будут награждены медалями, а завершившие дистанцию в 10 километров получат сертификаты.

Кроме того, будут награждены первый финишировавший студент и студентка, первый корпоративный участник (мужчина и женщина), самые возрастные участники (мужчина и женщина), пересекшие финишную линию.